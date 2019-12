Saskia De Coster te gast in bibliotheek Landegem Anthony Statius

16 december 2019

22u01 1 Deinze Auteur Saskia De Coster is op dinsdag 17 december te gast in de bibliotheek van Landegem. Ze komt er onder andere vertellen over haar roman Nachtouders.

Saskia de Coster debuteerde in 2002 met Vrije val en werd in 2013 bij het brede publiek bekend dankzij Wij en ik. Ook haar jongste roman Nachtouders werd een schot in de roos. In dat boek vertelt ze over haar worsteling met het moederschap als niet-biologische moeder. Dinsdagavond vertelt ze in een intieme sfeer over haar werk en treedt in persoonlijk contact met haar publiek. Nadien is ook een signeersessie voorzien.

Iedereen is welkom om 20 uur. De toegangsprijs bedraagt 5 euro aan de deur en 4 euro in voorverkoop. Reserveren kan via bibliotheeklandegem@deinze.be of 09/321.92.70.