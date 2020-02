Sarah maakt jongeren weerbaar met workshops Anthony Statius

22 februari 2020

16u23 0 Deinze Met Praktijk Groei wil Sarah Schelstraete jongeren mentaal sterker maken. In de krokusvakantie organiseert ze workshops voor jongeren tussen 8 en 18 jaar.

Praktijk Groei in de Karel Picquélaan werd begin dit jaar opgericht door Sarah Schelstraete. De pedagoge en leerkracht van opleiding geeft er trainingen, workshops en individuele begeleiding voor kinderen, jongeren en ouders.

“Enerzijds wil ik kinderen en jongeren mentaal sterker maken en hen stevig in hun schoenen leren staan”, zegt Sarah. “Thema’s die daarbij aan bod komen zijn positief leren denken, talenten ontdekken, meer weerbaar worden en omgaan met faalangst. Daarnaast leer ik ook aan kinderen en jongeren hoe ze op een efficiënte manier kunnen studeren. Je kan er leren typen, een goede samenvatting leren maken, leren mindmappen of trucjes leren om beter te onthouden. Naast het aanbod voor kinderen en jongeren, kunnen ook ouders in de praktijk terecht met vragen over de opvoeding van hun kinderen.”

In de krokusvakantie organiseert Sarah een aantal workshops voor kinderen en jongeren tussen 8 en 18 jaar. Deelnemen aan een workshop kost 25 euro. Meer informatie vind je op de website www.praktijkgroei.be.