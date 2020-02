Sara verslaat VTM-gezicht Julie Van den Steen tijdens apneuduiken: “27 meter diep gedoken om te winnen” Anthony Statius

11 februari 2020

16u14 2 Deinze Sara Van Cauwenberghe (26) uit Deinze heeft de derde aflevering van Beat VTM gewonnen. Maandagavond zag televisiekijkend Vlaanderen haar tot 27 meter diepte duiken zonder zuurstoffles en hiermee liet ze Julie Van den Steen, die tot 12 meter diep geraakte, ver achter zich. Sara is hiermee de eerste 'onbekende Vlaming’ tegen wie een BV het onderspit moet delven. “Dat maakt deze overwinning extra speciaal”, zegt Sara.

Maandagavond was het feest in CC Leietheater in Deinze. Op het grote scherm zagen zo’n 250 vrienden, familieleden en collega’s hoe Sara Van Cauwenberghe de derde aflevering won van Beat VTM. In dit televisieprogramma neemt een onbekende Vlaming het iedere week op tegen een bekende Vlaming, telkens in een andere discipline. Sara trok haar duikerspak aan en ging samen met Julie Van den Steen kopje onder tijdens een wedstrijdje apneuduiken, dat is diepzeeduiken zonder zuurstoffles. Oorspronkelijk moest Sara, die in het dagelijkse leven in WZC Ter Leenen in Nevele werkt, strijden tegen Olga Leyers, die werd vervangen door Nathalie Meskens en die op haar beurt werd vervangen door Julie Van den Steen. Na een lange, intense trainingsperiode ontmoetten de twee dames elkaar pas op de dag van de finale.

De finale vond einde november plaats in open zee in Tenerife. Ik heb dus tot maandagavond moeten zwijgen tegen iedereen; geen makkelijk opgave voor zo’n babbelaar als ik Sara Van Cauwenberghe

“Deze vond eind november plaats in open zee in Tenerife”, zegt Sara. “Ik heb dus tot gisteravond (maandag, red.) moeten zwijgen tegen iedereen; geen gemakkelijke opgave voor zo’n babbelaar als ik. Het was een zeer spannende finale omdat we op het moment zelf van elkaar niet wisten hoe diep de andere was geraakt. Ik ben in een minuut tijd tot 27 meter diepte geraakt. Julie is ook zo’n 50 seconden onder water gebleven, maar uiteindelijk is zij maar 12 meter diep gezwommen.”

Smaak te pakken

Terwijl Julie Van den Steen al duidelijk maakte dat apneuduiken haar ding niet is, heeft Sara de smaak te pakken gekregen. “Ik vond het zeer leuk. Ik zit sowieso graag in het water en al mijn ervaringen neem ik mee. Ik ben sinds de finale zelfs nog eens gaan trainen, zodat ik op mijn volgende vakantie nog de juiste techniek heb. Het is eigenlijk eerder mentaal dan fysiek lastig. Ik wil iedereen bedanken die me heeft gesteund en ook alle lof voor de stad Deinze, die mijn overwinning op het grote scherm heeft getoond.”