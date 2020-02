Sara Van Cauwenberghe (26) maandag ster in Beat VTM: “Geen ervaring, en nu apneuduiken tegen Julie Van den Steen” Leietheater zendt maandagavond live uit op groot scherm Joeri Seymortier

07 februari 2020

14u59 0 Deinze Sara Van Cauwenberghe (26) uit Deinze is op maandag 10 februari de hoofdgast in een nieuwe aflevering van Beat VTM. Als onbekende Vlaming neemt ze het op tegen Julie Van den Steen, en bijt zich vast in het apneuduiken. Dat is diepzeeduiken zonder zuurstoffles. Wie wil kan de uitzending maandagavond op groot scherm volgen in het Leietheater in Deinze.

In Beat VTM nemen onbekende Vlamingen het elke week op tegen een bekende Vlaming, telkens in een andere discipline. Na het worstelen van Guga Baul en het haar knippen van Kürt Rogiers, is het maandag aan Julie Van den Steen. Zij gaat apneuduiken tegen Sara Van Cauwenberghe uit Deinze. Een uitdaging op dertig meter onder de zeespiegel. In het gewone leven werkt Sara als kinesitherapeut in het rusthuis Ter Leenen in Nevele, maar sportief gaat ze geen enkele uitdaging uit de weg.

“Dit is een ongelooflijk avontuur”, zegt Sara. “Ik heb voor de uitdaging precies honderd dagen de tijd gehad om te trainen. Eerst zou ik het opnemen tegen Olga Leyers, dan werd die vervangen door Nathalie Meskens, en toen die zwanger bleek, werd het uiteindelijk Julie Van den Steen. Eind november zijn we naar Tenerife getrokken om de uitdaging aan te gaan. Ik had ooit één keer gedoken in Australië, maar voor de rest nul ervaring. Ik mag natuurlijk niet zeggen of het gelukt is, maar het wordt in ieder geval spannende televisie. Vooraf wisten Julie en ik echt niets van mekaar. We werden zelfs op verschillende vluchten gezet, en hadden elk een apart hotel. Pas op de dag van de uitdaging heb ik Julie voor het eerst gezien. Echt een zeer sympathieke vrouw.”

Sara is geen onbekende in Deinze. Ze ging als kind naar het Sint-Hendrikscollege, ging er naar de Muziekacademie en was lid van KSA Deinze. De stad beslist dan ook om Beat VTM maandagavond rechtstreeks uit te zenden op groot scherm in het Leietheater. “We zijn nog in de opstart van onze programmatie, en dit is een ideaal moment om ook eens een ander publiek in ons nieuw Leietheater te krijgen”, zegt schepen Rutger De Reu (CD&V). “Sara brengt Deinze in beeld, dus vinden wij het goed om Sara in beeld te brengen. Iedereen is maandagavond vanaf 20 uur welkom in het Leietheater. De uitzending start om 20.30 uur. De toegang is gratis.”

“Bang van diepte”

Dat de Deinse trots Julie Van den Steen het vuur aan de schenen zal leggen, staat nu al vast. “Ik ben bang van diepte, van alles wat onder water zit en van vieze beesten”, zucht Julie Van den Steen, die radiozender MNM onlangs ruilde voor een nieuwe toekomst bij VTM. “Het finale duel vond plaats in open zee. In mijn hoofd is het daar troebel, donker en ga ik dingen voelen die me super bang gaan maken. Dit is erger dan eender welk examen dat ik ooit in mijn leven heb gedaan.”

Groot scherm

Haalt Sara het eerst punt voor team Vlaanderen binnen of brengt Julie de stand voor haar team op 0-3? Dat zie je op maandag 10 februari om 20.35 uur bij VTM en in het Leietheater.