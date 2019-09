Sara (26) uit Deinze neemt het op tegen Olga Leyers in nieuw tv-programma Beat VTM: “Ik ga dit winnen” Anthony Statius

06 september 2019

10u11 0 Deinze Sara Van Cauwenberghe uit Deinze is een van de onbekende Vlamingen die deelnemen aan het tv-programma Beat VTM. De 26-jarige kinesitherapeut neemt het op tegen Olga Leyers in een partijtje apneuduiken; dat is diepzeeduiken zonder zuurstoffles. “In een quiz zou ik verliezen tegen Olga, maar onder water zal ik haar verslaan”, zegt Sara.

“Verliezen is geen optie.” In het introductiefilmpje van het nieuwe tv-programma Beat VTM windt een zelfverzekerde Olga Leyers er geen doekjes om. Maar dan kent ze Sara Van Cauwenberghe uit Deinze nog niet. Zij is immers vastberaden om Olga te verslaan. Beide jongedames zullen zich de komende maanden meester maken van de sport apneuduiken, maar wie de beste van de twee wordt, dat zien we pas binnen een honderdtal dagen.

Sara woont in Deinze en is werkzaam als kinesitherapeut in het woonzorgcentrum Ter Leenen in Nevele. Haar beslissing om deel te nemen aan Beat VTM viel sneller dan dat je het woord apneuduiken kan zeggen. “Ik zag de aankondiging toevallig op tv en van zodra ik de woorden ‘hou je van een uitdaging' hoorde, was ik verkocht”, zegt Sara. “Ik heb onmiddellijk mijn laptop op de schoot genomen en ik heb me ingeschreven. We mochten zelf suggesties voor uitdagingen geven en naast inline skaten en skydiven heb ik ook apneuduiken ingevuld. Ik kan redelijk goed zwemmen en zo ga ik af en toe baantjes trekken met vrienden in sportcomplex Palaestra. Diepzeeduiken heb ik een paar jaar geleden een keer gedaan toen ik met een vriendin voor 111 dagen op wereldreis was. Die duikinitiatie was aan het prachtige Great Barrier Reef in Australië. Maar apneuduiken, dat is nog iets helemaal anders. We zullen tot zo’n dertig meter onder de zeespiegel moeten duiken en dat zonder duikfles of ander materiaal; dus puur door middel van speciale ademhalingstechnieken. De truc is om zo weinig mogelijk zuurstof te verbruiken zodat je zo diep mogelijk kan gaan. Voor de opname van een promofilmpje heb ik mijn adem amper 24 seconden kunnen inhouden. Belachelijk weinig, maar dat had te maken met de stress door die camera’s die op mij gericht waren. Hopelijk heb ik er tijdens het duel niet teveel last van.”

Met Olga Leyers heeft Sara een te duchten tegenstander. “Olga is zeker niet te onderschatten”, zegt Sara. “Ik ben blij dat het geen quiz is (Olga Leyers schopte het in 2016 tot in de finale van De Slimste Mens, nvdr.), maar in deze discipline maak ik zeker een kans. Meer nog, ik ga dit duel winnen. Ik ga geen enkele uitdaging uit de weg en de onderwaterwereld is ondertussen geen onbekend terrein meer voor mij. Binnenkort begin ik te trainen met Inge Verbruggen, die enkele records in het apneuduiken op haar naam heeft staan. Ik weet nog niet wat de komende maanden zullen brengen, maar spannend wordt het zeker”, besluit Sara.

Beat VTM komt in het voorjaar op televisie. De andere zeven onbekende Vlamingen gaan de strijd aan met Koen Wauters, Nathalie Meskens, Kürt Rogiers, Natalia, Freek Braeckman, Mathias Coppens en Guga Baúl.