SAR geeft startschot van seniorenweek Anthony Statius

15 november 2019

12u18 0 Deinze De seniorenadviesraad van Deinze heeft op donderdag 14 november de aftrap gegeven van de seniorenweek. In een bomvolle raadzaal van dienstencentrum Leiespiegel in Deinze werd het programma toegelicht.

De seniorenweek van Deinze start maandag met de workshop ‘communiceren met WhatsApp’ in LDC Elfdorpen. Op dinsdag 19 november is er een herfstontbijt en in de namiddag kan men in het Leietheater genieten van The Best of Dorien B, een Vlaamse film van Anke Blondé. Als hoogtepunt is er op donderdag 21 november het seniorenfeest in de Brielpoort met optredens van Yves Segers Lindsay en Micha Marah, maar dit is al helemaal uitverkocht.

Het volledige programma van de seniorenweek vind je op www.deinze.be/seniorenweek-2019.