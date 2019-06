Sandra opent traiteurzaak Chez Jeannette: “Ode aan mijn schoonmoeder” Anthony Statius

04 juni 2019

09u12 0 Deinze Wie geen zin of tijd heeft om te koken kan altijd eens kijken wat de pot schaft bij Chez Jeannette. Sandra Eggermont opende haar traiteurwinkeltje in de Machelenstraat 149, vlak naast het bedrijf Demival. “Ik heb dagelijks een twintigtal verschillende dagschotels in de aanbieding”, zegt Sandra.

Van een carrièreswitch gesproken. Vooraleer Sandra Eggermont haar traiteurzaak begon, werkte ze samen met haar man Nico Lievrouw als dakwerker. “Ik heb dit jarenlang gedaan, maar het werd fysiek een beetje te zwaar voor mij”, vertelt Sandra. “Thuis sloeg de verveling al snel toe en ik ging op zoek naar een nieuwe uitdaging. Koken is altijd een passie geweest en toen mijn zus vorige zomer vroeg om een grote koude schotel te maken voor een feestje, kreeg ik de smaak te pakken. Zo is het idee ontstaan om een traiteurzaak op te starten. In die periode is mijn schoonmoeder Jeannette overleden en als eerbetoon heb ik de zaak Chez Jeannette gedoopt.”

“In mijn winkeltje vind je zowel koude als warme dagschotels. Ik focus mij vooral op Vlaamse klassiekers zoals worst met appelmoes, stoverij of hespenrollen en daarnaast heb ik ook een uitgebreid aanbod aan koude schotels en pastasalades. Ik doe geen catering en ik lever ook niet aan huis, want dat kan ik alleen niet bolwerken. Alle gerechten zijn hier af te halen in de winkel. Wie wil weten wat ik in de aanbieding heb, kan tussen 10 en 20 uur in de winkel terecht. Meer info via www.traiteur-chezjeannette.be.