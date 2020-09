Sam Verheecke stoot door naar finale ‘Eerste Maître d’hôtel van België’ Anthony Statius

08 september 2020

11u34 0 Deinze Landegemnaar Sam Verheecke (39) stoot door naar de finale van de wedstrijd ‘Eerste Maître d’hôtel van België 2021’. Op 5 oktober neemt hij het op tegen drie andere zaalmeesters. “Ik ben al bezig met de voorbereidingen voor de finale”, zegt Sam Verheecke.

De gastronomische Club Prosper Montagné heeft de finalisten bekendgemaakt van de wedstrijd Eerste Maître d’hôtel van België. Een van de vier kandidaten is Sam Verheecke, een naar Landegem uitgeweken Petegemnaar met jaren ervaring in de horeca. De andere finalisten zijn Esrä Cayir (27) van Restaurant Pur Boeuf in het Oost-Vlaamse Berlare, Simon De Tavernier (25) van Le Château Du Mylord in Ellezelles en Antoine Dubois (32) van Hostellerie Gilain in Sorinnes. Voor Esrä Cayir en Sam Verheecke is het hun eerste deelname. Simon De Tavernier en Antoine Dubois waren vorig jaar ook al finalist.

Opdrachten

De finale vindt plaats op maandag 5 oktober. De leden van het nationaal zaalcomité zullen de kandidaat-finalisten beoordelen op onder andere hun voorkomen, talenkennis en organisatietalent. Ze zullen naast hun kennis van de etiquetteregels, Belgische kazen en allerlei versnijdingen ook moeten aantonen dat ze in staat zijn een telefonische reservatie correct te noteren, gasten te ontvangen, een tafel te dekken, dranken aan te bevelen en te serveren en een menu vlot te kunnen aanpassen. “We hebben een dossier gekregen met daarin alles wat er van ons verwacht wordt op de finale", zegt Sam. “Ik heb een maand om me voor te bereiden en ben al volop begonnen. Ik ben zeer blij dat ik bij de finalisten zit. Nu ga ik voluit voor de overwinning.”