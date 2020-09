Sam Blancke met Sparta Petegem naar VK Westhoek: “Eerste match meestal niet de beste van het seizoen” Hans Fruyt

17 september 2020

15u25 0 Deinze De kalender van de eerste speeldag in tweede nationale A wordt heel zwaar door elkaar geschud. Niet alleen omdat Olsa, Zelzate, Lokeren-Temse, RC Gent en Zwevezele doorgaan in de Beker van België, maar ook omdat Covid-19 een steeds grotere impact heeft. Westhoek-Petegem gaat voorlopig wel door.

Zowel FC Merelbeke als KSV Oudenaarde tellen in de spelersgroep meer dan vijf coronabesmettingen. Wat betekent dat Wetteren-Merelbeke en Gullegem-Oudenaarde naar een latere datum worden verschoven. Bovendien mogen de spelers van Merelbeke en Oudenaarde voorlopig niet trainen.

“Ook bij ons was er heel even alarm”, weet de Petegemse middenvelder Sam Blancke. “Ploegmaat Wesley Basyn was in contact gekomen met iemand die positief testte op corona. Wesley liet zich testen. Gelukkig was het resultaat negatief zodat de wedstrijd op Westhoek kan plaatsvinden. Normaal zou ook die partij worden verschoven omdat wij nog altijd in de Beker van België zitten. Maar tegenstander Rebecq zit met een aantal coronagevallen en geeft forfait waardoor wij zonder te spelen door mogen naar de vijfde ronde. Als ik me niet vergis wordt die vijfde ronde maandag geloot. Van mij mag Deinze de volgende tegenstander worden. Andere ploegmaats hebben liever een haalbare kaart.”

Waardoor bij kwalificatie voor de zestiende finales een match tegen een ploeg uit 1A kan worden gespeeld. Zo ver zijn we nog niet. Door het bekerforfait van Rebecq kan Petegem zondagnamiddag in Ieper de geplande opener van de competitie afwerken. Wat sowieso een goeie zaak is want niemand weet hoe lang het seizoen zal duren. “De Beker van België is een leuk extraatje, de competitie blijft belangrijker”, gaat Sam Blancke verder. “In het verleden was Westhoek altijd een ploeg die een bepaalde periode van de competitie heel goed is. Ik zie dat de kern van de West-Vlaamse ploeg opnieuw flink vernieuwd werd. Bovendien steekt rond de eerste wedstrijd van het seizoen altijd wat stress op. Omdat geen enkele ploeg die opener wil verliezen. Zo’n eerste match is meestal niet de beste. Ook al was onze voorbereiding in orde, grote uitspraken ga ik niet doen. Met Bert Dhont als trainer waait er een nieuwe wind. Ik denk dat dit voor mannen die al zes of zeven jaar met Wim Van Acker werkten niet slecht is.”