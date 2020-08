Sam (39) wil beste maître van het land worden: “Zaalmedewerkers zijn meer dan bordendragers, wij zorgen voor beleving” Anthony Statius

13 augustus 2020

15u00 2 Deinze Landegemnaar Sam Verheecke is één van de 6 kandidaten die meedingen naar de prestigieuze titel ‘Eerste Maître d’hôtel van België 2021'. Op dinsdag 18 augustus mag hij tijdens de halve finale zijn kunsten demonstreren aan de jury.

De gastronomische Club Prosper Montagné heeft de halve finalisten bekendgemaakt van de wedstrijd Eerste Maître d’hôtel van België. Een van de 6 kandidaten is Sam Verheecke, een naar Landegem uitgeweken Petegemnaar met jaren ervaring in de horeca.

“Al van kindsbeen af wou ik kok worden”, zegt Sam. “Mijn eerste vraag van de dag was altijd ‘wat eten we vandaag?’ Ik hielp ook mijn moeder, die zeer goed kan koken, mee in de keuken. Mijn opleiding als kok heb ik gevolgd aan de hotelschool Ter Duinen in Koksijde en daar heb ik mijn ware passie ontdekt: wijn. Als sommelier heb ik ervaring opgedaan in heel wat horecazaken waaronder D’Hulhaege in Deinze, maar de stiel heb ik geleerd van wijlen Yves Loontjes in wijnrestaurant Othello. Een gezinsleven en een job in de horeca is geen evidente combinatie en daarom ben ik op zoek gegaan naar een alternatief. Zo heb ik jaren als sommelier gewerkt bij Marko en Metro en ondertussen ben ik les beginnen geven. Ik klus af en toe nog bij in de horeca, maar momenteel ben ik zeer gelukkig als docent aan de hotel- en toerismeschool Spermalie in Brugge. Daarnaast ben ik ook een wijnhandel opgestart en vanaf september open ik een nieuwe zaak in hartje Nevele.”

Gasten

“Waarom ik eerste maître wil worden? Ik daag mezelf graag uit en ik probeer de lat altijd hoger te leggen. Daarbij is het is een prestigieuze wedstrijd die het zaalpersoneel in de kijker zet en dat gebeurt nog veel te weinig. Zaalmedewerkers worden meestal gezien als ‘bordendragers’, maar het is zoveel meer dan dat. Wij creëren beleving door onze gasten - wij zeggen nooit klanten - op hun gemak te doen voelen en door hen een onvergetelijke avond te bezorgen. Deze boodschap probeer ik ook door te geven aan mijn leerlingen. Op dinsdag sta ik in de halve finale in de Salons Saint Germain in Diksmuide, waar ik een schriftelijke proef en enkele praktische tests zal krijgen. Indien ik bij de 4 finalisten ben, mag ik samen met mijn oud-leerlinge Anne-Marie Bulcke de laatste proeven afleggen op 5 oktober in Spermalie in Brugge, de school waar ik lesgeef. Winnen op eigen grond zou deze ervaring nog mooier maken.”