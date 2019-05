Sabine Vermeulen (N-VA) niet herverkozen voor Vlaams Parlement: “Tevreden dat N-VA heeft standgehouden in deze regio” Anthony Statius

27 mei 2019

16u32 0 Deinze Na vijf jaar moet Sabine Vermeulen (N-VA) afscheid nemen van het Vlaams Parlement. Sabine behaalde vanop de zevende plaats 10.140 voorkeurstemmen, maar doordat de lijststemmen naar de kandidaten boven haar gaan, moet ze haar zetel inleveren.

“Ik ben zeer tevreden met dit onverhoopte persoonlijk resultaat”, zegt Sabine. “Mijn niet-verkiezing is te wijten aan het systeem waarop lijststemmen verdeeld worden aan de hoogst geplaatsten op de lijst. Ik behaalde meer stemmen dan mijn collega’s op de plaatsen 5 en 6, maar zij werden dus verkozen dankzij de ‘potstemmen’. Het was dus geen kwestie van wat ik persoonlijk nog meer kon doen, het was een kwestie van wat de N-VA meer moest halen om de zevende zetel binnen te halen. Maar die zetel speelden we zondag kwijt aan het Vlaams Belang, dat zeer sterk scoorde in Zuid-Oost-Vlaanderen. Met mijn resultaat heb ik een stevige bijdrage geleverd zodat we in de streek van Deinze stand hebben gehouden en daar ben ik fier op.”

Sabine Vermeulen zetelde twee jaar als senator en vijf jaar als Vlaams volksvertegenwoordiger. Nu moet ze op zoek naar een andere job. Ondertussen blijft ze gemeenteraadslid in Deinze. “Het is een voorrecht dat ik dit heb mogen meemaken”, zegt Sabine. “Het was een verrijkende ervaring, waarbij ik enkele steentjes heb verlegd op het vlak van dierenwelzijn, leefmilieu, visserij en sociale economie. Ik kijk tevreden terug op die inhoudelijke zaken. Bovendien is mijn contactennetwerk ongelooflijk gegroeid en dit kan zeker nog van pas komen. Ik heb een nieuwe jobaanbieding dichter bij huis in Gent. Na negen jaar pendelen naar Brussel - voor mijn mandaten heb ik ook twee jaar voor N-VA gewerkt in Brussel - kijk ik daar naar uit. Ik kan moeilijk stilzitten, dus komt deze nieuwe uitdaging op het ideale moment.”