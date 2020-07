Ruth en Glenn van Bistro MaReine geven de fakkel door aan kok Mathieu en zijn vriendin Jolien: “Ons kindje is in goede handen” Anthony Statius

15 juli 2020

18u20 10 Deinze Bistro MaReine in Astene (Deinze) heeft vanaf 1 augustus nieuwe zaakvoerders. Hoewel, nieuw is relatief, want Mathieu Wynsberghe (28) werkt al meer dan zes jaar als kok in de zaak van Glenn Roets (49) en Ruth Lommatsch (50). “Het concept blijft hetzelfde: lekkere gerechten gebaseerd op grootmoeders keuken”, zegt Mathieu, die samen met zijn vriendin Jolien Kindermann (25) het restaurant overneemt.

Gisteren (dinsdag) was het exact twintig jaar geleden dat Glenn Roets en Ruth Lommatsch Brasserie ‘t Veer aan de oever van de Leie in Astene oprichtten. Glenn werkte eerst in ‘t Boerenhof in Oostakker en in 1997 stond hij als chef in de keuken van restaurant Yanko in Gent. Daar leerde hij Ruth kennen en in 2000 startten zij hun horecaverhaal in Deinze.

“Na twaalf jaar zijn we naar de huidige locatie in de Kapellestraat (N43) verhuisd”, zegt Ruth. “We wilden iets rustiger werken in een kleinere zaak en dit onder een nieuwe naam en een nieuw concept, namelijk Bistro MaReine. In het begin dachten we aan een bezetting van een dertigtal couverts, maar dankzij onze trouwe klanten en de nieuwe mensen die ons blijven ontdekken, hebben we dit aantal couverts na verloop van tijd bijna verdubbeld. Nu, twintig jaar na onze start in Deinze, hebben we beslist om de fakkel door te geven aan een jong koppel, die met dezelfde passie aan het avontuur wil beginnen, net zoals Glenn en ik indertijd hebben gedaan.” Glenn vult aan: “We geven de fakkel door aan Mathieu Wynsberghe, sinds 6,5 jaar mijn rechterhand in de keuken. Er is niemand aan wie ik liever ons restaurant zou overlaten; ons kindje is in goede handen.”

Mathieu Wynsberghe is geboren en getogen in Astene. Zijn vader had er lange tijd een bakkerij in de Nieuwstraat. Mathieu volgde een opleiding aan Spermalie werkte in Gasthof Halifax en het Hof van Cleve voor hij naar Bistro MaReine verhuisde. “Ik ken Glenn al zeer lang want mijn eerste vakantiejob als vijftienjarige was in Brasserie ‘t Veer”, zegt Mathieu. “Het concept van MaReine blijft behouden en de klassieke gerechten blijven op de menukaart staan. Ik zal de zaak samen runnen met mijn vriendin Jolien, die ik drie jaar geleden hier heb leren kennen, toen ze hier kwam eten. We zijn Ruth en Glenn dankbaar voor deze mooie kans. De eerste maand krijgt iedereen een welkomstdrankje en vanaf september zijn we ook open op zaterdagmiddag en ‘s avonds vanaf 18 uur in plaats van 18.30 uur.”

Voorlopig hebben Glenn en Ruth nog geen toekomstplannen. “We gaan genieten van de rust en daarna zien we wel wat we daarna zullen doen. We zullen ook af en toe inspringen bij Mathieu en Jolien, mocht dat nodig zijn. Horecazaken kunnen alle steun gebruiken, iets wat wij de voorbije twintig jaar te weinig hebben gekregen vanuit de stad Deinze. Er gaat volgens mij teveel aandacht naar het stadscentrum en te weinig naar de andere horecazaken. Vandaar mijn oproep: steun de jonge ondernemers.”

Meer info via www.mareine.be.