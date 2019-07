Rusthuisbewoners Sint-Jozef wagen zich aan wedstrijdje sjakossen werpen Anthony Statius

03 juli 2019

15u10 0 Deinze Na Zelzate krijgt ook Deinze een wedstrijd ‘sjakossen smijten’. Het personeel van woonzorgcentrum Sint-Jozef organiseert op donderdag 11 juli de eerste Grote Sjakossenworp voor de bewoners. “Ook de senioren in een rolstoel kunnen deelnemen in een aparte categorie”, zegt Elke Peers.

Het kine-, ergo- en animatieteam van WZC Sint-Jozef zit nooit om een speciale stunt verlegen. Ieder jaar organiseert men in de zomer een wedstrijd wandelvoetbal voor enkele rusthuizen, maar volgende week donderdag pakken ze uit met iets nieuws: een sjakossenworp.

“We zagen het wereldkampioenschap ‘sjakossen smijten’ in Zelzate en het leek ons leuk om ook iets gelijkaardig te organiseren voor onze bewoners”, zegt Elke Peers van het kea-team. “Alle bewoners mogen meedoen en zij worden verdeeld in vier categorieën. Mensen die goed te been zijn en bewoners in een rolstoel strijden in aparte groepen. Deze twee groepen worden nog eens onderverdeeld volgens geslacht. Het concept is eenvoudig: de deelnemers moeten hun lege sjakos zo ver mogelijk gooien. De wedstrijd zal plaatsvinden in onze achtertuin.”

“Met deze wedstrijd houden we onze bewoners in beweging. Het haalt hen uit hun isolement, het is goed voor hun concentratievermogen en daarbij is het gewoon een plezante namiddagactiviteit. Dit jaar doen we het enkel voor onze eigen bewoners, maar vanaf volgend jaar willen we ook andere rusthuizen uitnodigen, net zoals bij onze wedstrijden wandelvoetbal.”