Roxane vervolledigt viergeslacht Anthony Statius

13 augustus 2020

14u51 3 Deinze Met de geboorte van Roxane Vandenberghe is de regio Deinze opnieuw een viergeslacht rijker.

Op maandag 3 augustus werd Roxane Vandenberghe geboren. Het dochtertje van leerkracht Marlies De Groote (29) uit Merelbeke vormt samen met grootmoeder Christine Vaneeckhaute (60) - al jarenlang leerkracht in Leiepoort campus Sint-Hendrik in Deinze - en overgrootmoeder Cecile Claeys, filiaalhouder van de voormalige kledingzaak Elegance op de Markt van Deinze, een viergeslacht. Roxane heeft al een oudere broer Loïc, die in 2017 het levenslicht zag.