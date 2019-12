Ropeskippers Sportac ‘86 verzamelen 4.093 euro voor Stichting tegen Kanker Anthony Statius

24 december 2019

08u53 10 Deinze De ropeskippers van Sportac ‘86 Deinze hebben met hun Warmste Winterdorp 4.093 euro ingezameld. Het geld gaat naar de Stichting tegen Kanker, omdat hun trainster voor de tweede keer tegen de ziekte vecht.

Op zondag 15 december organiseerden de Ropeskippers van Sportac ‘86 Deinze het Warmste Winterdorp in het Brielpaviljoen in Deinze.

“Ons winterdorp was een onverhoopt succes”, zeggen Chiara en Emma Allaert, de twee zussen die het evenement samen met de andere ropeskippers organiseerden.”Vanaf het begin was er al vrij veel volk en het bleef maar komen en toen het lokale groepje Op’t gemakske speelde, was er veel ambiance. Er zijn heel wat mutsen en armbandjes verkocht na ons evenement hebben we nog mutsen gemaakt op bestelling. We hebben van verschillende mensen gehoord dat er meer volk bij ons was dan op de kerstmarkt in Deinze. Een geslaagde editie, dat volgend jaar zeker een vervolg krijgt.”

In totaal werd 4.093,22 euro opgehaald en dit gaat via de Warmste Week integraal naar Stichting tegen Kanker.