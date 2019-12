Ropeskippers Sportac’86 Deinze organiseren Warmste Winterdorp voor zieke trainster Anthony Statius

04 december 2019

08u52 0 Deinze De ropeskippers van Sportac ‘86 Deinze organiseren op zondag 15 december een kerstmarkt voor het goede doel in het Brielpaviljoen. De opbrengst van Sportac’s Warmste Winterdorp gaat naar de Stichting tegen Kanker. “Onze trainster vecht voor de tweede keer tegen kanker en hiermee willen we haar een hart onder de riem steken”, zeggen de zussen Chiara en Emma Allaert.

Wie op zondag 15 december naar de kerstmarkt van Deinze komt, moet zeker ook een ommetje maken naar het Brielpaviljoen. Daar organiseren enkele jonge ropeskippers van Sportac ‘86 Deinze een minikerstmarkt voor het goede doel.

“Twee jaar geleden heeft onze trainster de diagnose van kanker gekregen”, vertellen initiatiefnemers Chiara en Emma Allaert. “Ze heeft de ziekte toen overwonnen, maar helaas is ze een tijdje geleden hervallen. Een dag na de bevalling van haar tweede kindje heeft ze het slechte nieuws gekregen dat de kanker teruggekomen is. In haar strijd tegen de ziekte kunnen wij niet veel doen, maar om haar een hart onder de riem te steken kwamen we op het idee om een evenement te organiseren voor de Stichting tegen Kanker. Hiermee steunen we ineens iedereen die te maken krijgt met de ziekte. Aanvankelijk wilden we een drink geven bij ons thuis, maar we zagen het al snel groter. We pakken het aan zoals onze trainster dat zou doen. Dankzij haar zitten we met onze ropeskippingclub op competitief niveau en ons evenement Zo is Sportac’s Warmste Winterdorp ontstaan.”

“Iedereen is op zondag 15 december welkom van 14 uur tot 20 uur in het Brielpaviljoen”, vervolgen de zussen. “Daar brengen we binnen en buiten een winterdorp tot leven. We serveren zelfgemaakte cakes, pannenkoeken, chocomelk en glühwein en ‘s avonds kan je er hotdogs krijgen. Op ons kerstmarktje kan je ook zelfgemaakte mutsen en sleutelhangers met een gelukspop kopen. Er zal toffe muziek zijn en tussen 17 en 18.30 uur zal de lokale Deinse coverband Op’t Gemakske zorgen voor extra gezelligheid. Tenslotte kan je ook lotjes kopen en hiermee zijn leuke prijzen te winnen zoals een escape room voor vier personen of een bon voor De Speelvogel. De toegang is gratis en iedereen is welkom.”

Meer info via de Facebookpagina Sportac’s Warmste Winterdorp.