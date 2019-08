Ronde van Oost-Vlaanderen begint in Nevele Anthony Statius

20 augustus 2019

09u56 4 Deinze De eerste rit van de zevende Ronde van Oost-Vlaanderen begint en eindigt op woensdag 21 augustus in Nevele. “Het ziet ernaar uit dat het een sprintersfestijn wordt en daar is niets mis mee in de heimat van de Planckaert-broers”, klinkt het bij de organisatie.

De Ronde van Oost-Vlaanderen begint woensdag in de Deinse deelgemeente Nevele. De beloftenwedstrijd wordt al voor de zevende keer georganiseerd en voor de zesde keer op rij gebeurt dit samen met AVS en Stories TV.

“Ook dit jaar hebben we meer dan ooit geprobeerd om van onze beloftenwedstrijd een uitgebalanceerd geheel te maken”, klinkt het bij de organisatie. “We beginnen in Nevele, de heimat van de Planckaert-broers, en het ziet ernaar uit dat het een sprintersfestijn wordt. Het is aan de durvers om ons ongelijk te geven en langs het Schipdonkkanaal een onoverbrugbare kloof te slaan.

Donderdag is er de tijdrit op het vliegveld van Ursel en vrijdag zijn we te gast in Kruishoutem. Op zaterdag is er in Haasdonk een biljartvlak parcours uitgetekend met vijftien kilometer kasseien en op zondag is er de memorial Serge Baguet, de afsluitende rit in Bavegem. Net zoals in de vorige jaargangen zijn er opnieuw zes klassementen: algemeen, punten, beste eerstejaars, beste Oost-Vlaming, knelpunten en het combiklassement. Dit laatste beloont de beste renner in een aantal sprints die zich telkens op een andere, maar wel cruciale plaats op het parcours bevinden. Hopelijk krijgen we opnieuw een boeiende strijd: meer dan twintig teams met het kruim van de Belgische renners en daarbovenop ook nog eens enkele sterke buitenlandse delegaties zullen het beresterke Lotto-Soudal U23 ongetwijfeld het vuur aan de schenen willen leggen.”

De officieuze start vindt om 14 uur plaats op de Korte Munt in Nevele en de officiële start volgt drie minuten later op Berg in Meigem. Meer info via www.rvov.be.