Roger Vermeulen is nieuwe eeuweling van Deinze Anthony Statius

13 mei 2020

15u10 58 Deinze Deinze is een nieuwe eeuweling rijker. Woensdag werd in woonzorgcentrum Sint-Vincentius de honderdste verjaardag gevierd van Roger Vermeulen. Door het coronavirus werd buiten een feestje georganiseerd, zodat Roger van ver kon zwaaien naar zijn familie.

‘Nonkel Roger’. Met deze naam spreekt de familie vol trots over Roger Vermeulen. Ook de Deinse burgemeester Jan Vermeulen (CD&V) mag nonkel Roger zeggen, want de rijzige man die woensdag een eeuw oud werd, is de broer van Jans grootvader. Het was een dubbele verjaardag, want Rogers zoon Patrick vierde zijn 56ste verjaardag.

Zwemmen

Speciaal voor Roger, ook gekend als ‘opa pijp’, vanwege zijn voorliefde voor pijpentabak, werd een korte viering georganiseerd, weliswaar in coronastijl. Allemaal een mondmasker aan, plaklint om op afstand te blijven en kushandjes in plaats van knuffels en zoenen. “Nonkel Roger overleefde de Meidagen in Meigem en tijdens de Tweede Wereldoorlog werd hij als krijgsgevangene meegenomen door de Duitsers”, vertelt Jan Vermeulen. “De roots van onze familie liggen in Bachte en de boerderij achter Vosselare Put. Vorige zomer ging hij er nog zwemmen en hopelijk doet hij dat deze zomer opnieuw.”

Enkele muzikanten, waaronder het muziekkorps van de Deinse brandweer, brachten hulde aan de jarige en voor iedereen was er gebak en koffie voorzien. Een duidelijk fiere Roger kreeg cadeautjes uit de handen van de verpleegkundigen en rusthuisdirecteur Ludo Timmermans.