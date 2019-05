Roger en Odette vieren 65 jaar huwelijksgeluk Anthony Statius

22 mei 2019

16u25 0 Deinze Roger De Graeve (89) en Odette De Clercq (86) hebben hun briljanten huwelijksverjaardag gevierd in woon- en zorgcentrum Karel Picqué in Deinze. Odette verblijft er sinds februari, maar Roger komt nog iedere dag zijn geliefde bezoeken.

Na 65 jaar huwelijk zijn Roger De Graeve en zijn Odette nog steeds onafscheidelijk. Odette verblijft sinds 8 februari 2019 op de afdeling Kaandelbeek van het woon- en zorgcentrum Karel Picqué in Deinze, maar ze krijgt van ’s morgens tot ’s avonds bezoek van haar echtgenoot, en dat iedere dag. Het koppel stapte op 19 mei 1954 in het huwelijksbootje en op woensdag 22 mei 2019 werd dit gevierd samen met de familie, het personeel van Karel Picqué en leden van het stadsbestuur.

Odette en Roger zijn allebei tot hun 14 jaar naar school gegaan. Ze werkten allebei bij Liebaert en ze leerden elkaar kennen op de werkvloer. Samen hebben ze een dochter Martine; twee kleindochters en vier achterkleinkinderen. Hun grootste passie was reizen en zo beleefden ze mooie vakanties in de Ardennen, het Zwarte Woud in Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje.