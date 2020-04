Rode Kruis organiseert bloedafnames op afspraak Anthony Statius

06 april 2020

12u20 9 Deinze Rode Kruis-Deinze organiseert de komende weken bloedafnames in zaal De Rekkelinge. Door het coronavirus gebeurt dit enkel op afspraak. “We doen graag een oproep naar nieuwe donoren", zegt Kelly Dierick.

Amper 3 procent van onze bevolking geeft bloed. Dat is weinig, als je weet dat 70 procent ooit bloed nodig heeft. Daarom blijft Rode Kruis-Deinze ook tijdens de coronacrisis bloedafnames organiseren.

“In deze tijden van Covid-19 zijn er trouwe donoren die tot de risicogroepen behoren en dus liever niet naar de bloedafnames komen”, zegt Kelly Dierick. “Daar hebben wij uiteraard alle begrip voor, want eigen veiligheid primeert. Dit zorgt er echter voor dat het percentage bloedgevers daalt, net in deze tijden van crisis. Daarom doen we graag een oproep naar nieuwe donoren.”

Boterkoeken in gesloten zakje

“Door het coronavirus hanteren we een nieuwe werkwijze: bloed geven zal steeds op afspraak gebeuren”, vervolgt Kelly. “Donoren die al gekend zijn, ontvangen een e-mail of brief waarin staat dat ze een afspraak moeten maken voor een bepaald tijdsslot. Nieuwe donoren nemen best contact op met het Donorcentrum Gent op het nummer 09/244.56.56. We nemen extra hygiënische maatregelen. Onze donoren krijgen naar goede gewoonte nog steeds boterkoeken mee, in een gesloten zakje en zij kunnen ook een drankje meekrijgen wanneer ze zich wat slapjes voelen achteraf.”

Alle bloedinzamelingen worden de komende maand georganiseerd in zaal De Rekkelinge. De eerste bloedafname vindt plaats op dinsdag 7 april tussen 16.30 en 19.30 uur en daarna zijn er nog sessies op 14 en 22 april.