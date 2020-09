Rode Kruis-Nevele lanceert steunactie na tegenvallende stickerverkoop Anthony Statius

14 september 2020

08u23 0 Deinze De Rode Kruis-afdeling van Nevele lanceert een lokale steunactie om de tegenvallende stickerverkoop te compenseren. “We rekenen op de steun van de inwoners Nevele, Hansbeke, Poesele, Landegem, Vosselare en Merendree om te kunnen blijven helpen in de buurt”, zegt voorzitter David Vergucht.

Rode Kruis-Nevele vraagt financiële steun aan de inwoners van groot-Nevele om te kunnen blijven helpen in de buurt.

“De coronacrisis had ook op onze Rode Kruisafdeling een zware impact”, zegt voorzitter David Vergucht. “Doordat de stickeractie dit jaar niet kon doorgaan zoals gepland liep de organisatie heel wat inkomsten mis. “Normaal gezien is de jaarlijkse stickeractie onze belangrijkste bron van inkomsten. Vorig jaar nog bracht die actie 10.000 euro op, maar dit jaar was dat maar 600 euro. Een pak minder dus, en daarom zetten we nu alles op alles voor onze lokale steunactie.”

“Alle inwoners krijgen binnenkort allemaal een brief in de bus, waarmee hen gevraagd wordt de afdeling financieel te steunen”, vervolgt Vergucht. “Zo kan een deel van de verloren inkomsten goedgemaakt worden en kan de afdeling ook in de toekomst blijven helpen in de buurt. Elke euro gaat rechtstreeks naar de organisatie van opleidingen voor eerste hulp, de aankoop van medisch materiaal en de inzet van vrijwilligers op lokale evenementen. In Nevele zijn 34 vrijwilliger actief bij het Rode Kruis. Een deel van hen heeft ook geholpen in de strijd tegen het coronavirus. Zo heeft onze afdeling bijvoorbeeld coronapatiënten vervoerd en geholpen in het Covid-19-triagecentrum.”

Meer info via www.rodekruis.be/injouwbuurt of de Facebookpagina Rode-Kruis Nevele.