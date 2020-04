Rode Kruis-Deinze verkoopt geen stickers, maar je kan de vrijwilligers op een andere manier steunen Anthony Statius

26 april 2020

12u10 0 Deinze De stickeractie van het Rode Kruis-Deinze gaat dit jaar niet door. In een filmpje laat men zien dat stickers verkopen in tijden van corona geen goed idee is.

“Het respecteren van de coronamaatregelen en onze stickerverkoop gaan niet samen”, zegt Kelly Dierick. “Je zal ons dus niet terugvinden op kruispunten en in winkels in Deinze. Nochtans is de opbrengst van deze actie enorm belangrijk voor de werking van onze lokale afdeling. Zo helpen wij als sinds het begin van de crisis in het triagecentrum in sportcomplex Palaestra en met onze ziekenwagen vervoerden wij al meer dan honderd Covid-19-patiënten.”

“Mensen kunnen ons steunen met een gift op rekeningnummer BE97 7360 0745 7849. Hiermee steek je de vrijwilligers een hart onder de riem”, vult Matthieu Machiels aan.