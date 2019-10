Rode Kruis Deinze serveert mosselen en andere lekkernijen Anthony Statius

14 oktober 2019

14u33 0 Deinze De vrijwilligers van Rode Kruis Deinze organiseren op zondag 20 oktober een eetfestijn in de Brielpoort. Iedereen is welkom vanaf 11.30 uur.

Naar jaarlijkse gewoonte organiseren de vrijwilligers van Rode Kruis Deinze een eetfestijn. Er zijn mosselen te krijgen aan 21 euro en verder krijgen de aanwezigen de keuze tussen barbecue (20 euro), vispapillot (22 euro) of vegetarische lasagne (20 euro). Inschrijven kan via eetfestijn.rodekruis.deinze@gmail.com. Meer info via 0474/54.02.62.