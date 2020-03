Rode Kruis Deinze paraat met ‘coronawacht’ Anthony Statius

16 maart 2020

13u23 0 Deinze In volle coronacrisis kunnen we gelukkig rekenen op de vrijwilligers van Rode Kruis Deinze. Zij voorzien een ‘coronawacht’ en deze is zeven dagen op zeven beschikbaar.

De komende weken zetten de vrijwilligers van het Rode Kruis, waaronder ook het team van Deinze, in op een verhoogde paraatheid voor de bevolking. “Wij voorzien een coronawacht”, klinkt het. “Wanneer u of uw naaste medische hulp nodig heeft en u vermoedt besmetting met het virus, dan kan u in levensbedreigende situaties bellen naar het noodnummer 112. Bel je huisarts of huisarts van wacht via 1733 bij indien niet-levensbedreigende situaties. De noodcentrale 112 zal deze opdracht, indien zij voldoet aan de criteria, doorgeven aan de dichtstbijzijnde Rode Kruiswacht. Zij zullen u voorzien van de nodige beschermingsmiddelen, verzorgen en veilig vervoeren naar het door de 112 aangewezen ziekenhuis.”