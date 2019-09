Robbe (16) maakt furore als worstelaar én scheidsrechter: “Mijn ambitie? Worstelen terug populair maken in België” Anthony Statius

19 september 2019

13u12 2 Deinze In het dagelijkse leven is Robbe De Koster een ijverige student humane wetenschappen, maar eens in de worstelring verandert de zestienjarige Deinzenaar in Josh Thunder, een furieuze worstelaar die wegens een blessure de voorbije maanden vooral de ring betreedt als scheidsrechter. Op zaterdag 21 september fluit Robbe een thuismatch in het VTI, waar de Torhoutse Cobra Wrestling Association, één van de beste clubs van het land, een live worstelspektakel organiseert. “Er kan wel eens bloed vloeien, ja.”

Iedereen heeft wel al van Hulk Hogan gehoord. Mede dankzij de besnorde - ondertussen gepensioneerde - worstelaar en tv-persoonlijkheid is live wrestling een zeer populaire sport in de Verenigde Staten en via tv-zender Zes kunnen we ook hier de wedstrijden van World Wrestling Entertainment (WWE) Raw volgen. Maar ook in ons land hebben we onze eigen worstelaars en worstelscholen. Zo is er de Cobra Wrestling Association in Torhout van Kurt Clauw, waar ook Deinzenaar Robbe De Koster ondertussen al drie jaar traint. Vader Peter De Koster is er ondertussen al jaren secretaris.

Geboren entertainer

“Ik heb voor het eerst van pro wrestling gehoord in een tv-reportage van Koppen XL”, vertelt Robbe. “Daarvoor deed ik al karate en kungfu, maar dat interesseerde me niet echt. Met worstelen heb ik mijn ding gevonden. Voor alle duidelijkheid: het gaat niet om het Grieks-Romeinse worstelen, maar wel om het Amerikaanse pro wrestling of catch. Hierbij zijn alle gevechtstechnieken toegestaan, van het klassieke worstelen tot oosterse gevechtskunst en het showgehalte is minstens even belangrijk als de vechtkunsten. Elke vechter heeft een shownaam en speelt een typetje in de ring en het is zeer belangrijk dat men het publiek weet te bespelen. Het publiek komt vooral om zich te amuseren en daarvoor moet je een geboren entertainer zijn. Als je enkel goed kan worstelen, ben je geen goeie catcher. Dat is het mooie aan deze sport: of je nu een Adonis bent die graag met mensen gooit of eerder een acrobatische catcher, het kan allemaal.”

Wanneer Robbe de catchring betreedt doet hij dat als Josh Thunder, een technische worstelaar die met zijn blote vuisten harde klappen uitdeelt, maar vechten zit er even niet in voor Robbe. “Ik heb mij begin dit jaar geblesseerd op een training”, zegt Robbe. “Ik was ‘roperuns’ aan het doen - dat is over en weer lopen en je afduwen via de touwen van de ring - en zo is de grote teen van mijn linkervoet uit de kom geschoten. Ik moet nog geopereerd worden en ondertussen kan ik niet trainen of vechten; maar ik heb wel al een tiental wedstrijden als scheidsrechter opgetreden.”

Er kan al eens bloed vloeien en blutsen en builen horen er gewoon bij Robbe De Koster

Vaste regels

“In het pro wrestling zijn er wel vaste regels, maar er zijn voor weinig overtredingen vaste straffen”, legt Robbe uit. “Een vechter kan een match winnen op verschillende manieren, bijvoorbeeld door de tegenstander drie tellen met zijn schouders tegen de mat te houden, door de opponent te laten opgeven of door diskwalificatie. Er zijn ook matchen van twee tegen twee mogelijk, waarbij teamgenoten elkaar aflossen en in een zogenaamde hardcore match mogen de vechters elkaar te lijf gaan met wapens zoals klapstoelen, stokken of zelfs een baseballknuppel. Ik mag de wedstrijd op ieder moment stilleggen, wanneer er ernstig gevaar is voor een van de vechters. Tot nu toe is dit nog niet voorgevallen, wanneer ik scheidsrechter was. In principe kan iedereen worstelaar worden, maar het is geen sport voor watjes. Er kan al eens bloed vloeien en blutsen en builen horen er gewoon bij. Er zijn geen categorieën volgens gewicht of lengte en zo kan een reus van twee meter en 120 kilogram vechten tegen iemand van zestig kilogram. Het is een mannelijke wereld, maar er zijn ook vrouwelijke catchers. Tegelijk is het een zeer open en tolerante gemeenschap: of je nu klein, groot, dik, dun, hetero, holebi of transgender bent, in de ring is iedereen gelijk.”

Sport populairder maken

Robbe De Koster studeert humane wetenschappen aan het Erasmusatheneum in De Pinte, maar voorlopig zijn er nog geen klasgenoten die met hem meetrainen. “Het is een nichesport in ons land en dan vooral in Oost-Vlaanderen”, zegt Robbe. “Er bestaan heel wat clubs en scholen, maar er is nog geen overkoepelende federatie in België. Om de sport in deze streek wat populairder te maken, organiseert CWA een live wedstrijd in Deinze. Vele catchers dromen ervan om naar de Verenigde Staten gaan en daar bekend te worden als catcher, maar mijn ambitie is om de sport populairder te maken in ons land. Waarom ik het zo graag doe? Wanneer ik in de ring stap, ervaar ik een high die ik nergens anders vind, ook als scheidsrechter. De adrenaline, het gejuich van het publiek; heerlijk. Waarom mensen moeten komen kijken? Het wordt een avond vol spektakel, drama en humor en er staat ook een hardcore match op het programma”, besluit Robbe.

Tickets kosten 8 euro in voorverkoop en deze zijn te verkrijgen in muziekcafé Elpee aan het station in Deinze.