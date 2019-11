Rijrichting Tolpoortstraat blijft definitief behouden Anthony Statius

29 november 2019

09u44 0 Deinze De rijrichting van de Tolpoortstraat blijft zoals ze nu is. Oppositiepartij N-VA vond donderdagavond geen steun in haar voorstel om de rijrichting opnieuw te draaien. De meerderheidspartijen CD&V en Open Deinze en oppositiepartij GroenRood stemden tegen het voorstel van N-VA en sp.a en Vlaams Belang onthielden zich bij de stemming over het punt.

“De meest besproken straat van de laatste maanden.” Zo omschreef raadslid Freija Dhondt (sp.a) de Tolpoortstraat tijdens de gemeenteraadszitting en dat is zeker niet overdreven. Er werd donderdagavond opnieuw vurig gedebatteerd over het al dan niet positieve effect van de huidige rijrichting op de verkeerscirculatie in Deinze.

De rijrichting werd op zaterdag 6 april omgedraaid zodat het verkeer van de Brielstraat in de richting van de N43 moet rijden. Na een evaluatieperiode heeft de stad beslist om deze rijrichting te behouden en eigenlijk lag enkel de kennisname van de evaluatie voor aan de gemeenteraadsleden. Maar gemeenteraadslid Bart Vermaercke van oppositiepartij N-VA bracht de rijrichting opnieuw ter stemming in een extra agendapunt. Tevergeefs, want zijn vraag om terug te draaien naar de periode van voor 6 april werd door geen enkele andere partij goedgekeurd.

Er verandert dus niets aan de rijrichting in de Tolpoortstraat. Als tijdelijke maatregel worden de Kalkhofstraat en een deel van de Leiedam vanaf maandag 13 januari tot woensdag 1 juli omgedraaid. Deze maatregel moet voor een extra toegangsweg naar de Tolpoortstraat en de Markt zorgen.