Rijrichting Tolpoortstraat blijft behouden, mits goedkeuring van de gemeenteraad: “Deze maatregel is geen catastrofe” Extra toegangsweg tot stadscentrum: Kalkhofstraat en Leiedam veranderen tussen 13 januari en 1 juli van rijrichting Anthony Statius

21 november 2019

18u55 3 Deinze Het Deinse stadsbestuur wil de rijrichting in de Tolpoortstraat houden zoals ze nu is. De evaluatie werd afgerond en de definitieve bekrachtiging van de verkeersmaatregel ligt volgende week donderdag ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad. “Om de handelaars tegemoet te komen wordt de rijrichting in de Kalkhofstraat tijdelijk omgedraaid, zodat er een extra toegangsweg is naar de Markt en de Tolpoortstraat”, zegt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V).

Ondanks felle kritiek van inwoners, handelaars en oppositiepartij N-VA heeft het Deinse stadsbestuur beslist om de rijrichting van de Tolpoortstraat niet opnieuw om te draaien. In het kader van het mobiliteitsplan werd op zaterdag 6 april de rijrichting tijdelijk gedraaid, waardoor het gemotoriseerd verkeer van de Tolpoortbrug naar de Knok moet rijden. De evaluatieperiode is afgelopen en het stadsbestuur stelt op de komende gemeenteraad voor om de huidige verkeerssituatie te behouden.

“De omkering van de rijrichting bleek een zegen voor de hulpdiensten”, zegt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V). “Hun aanrijroute is korter en indien de brug defect is, loopt de straat automatisch leeg. Uit metingen blijkt ook dat de gemiddelde V85 - dat is de snelheid die door 85% van de automobilisten niet wordt overschreden - gedaald is van 35 kilometer per uur naar 31 kilometer per uur, wat de verkeersveiligheid ten goede komt. Uit tellingen in juni bleek dat 24% minder auto’s door de straat rijdt en in oktober ging het om 33%. Het aantal bestelwagens is ook gedaald - ongeveer 65% minder - en hieruit kunnen we besluiten dat het sluipverkeer grotendeels uit de straat verdwenen is. We merken ook een opmerkelijke stijging van het aantal fietsers en een daling van de hoeveelheid fijn stof, wat de straat leefbaarder maakt. Er werd een bevolkingsbevraging gedaan bij 85 inwoners van de straat en hieruit blijkt dat 70% tevreden is met de huidige situatie.”

“Ook de doorstroming op de N35 tussen de Brielstraat en de Martinus-rotonde is verbeterd”, vult mobiliteitsschepen Bart Van Thuyne (CD&V) aan. “De doorstroming op de N43 tot aan de lichten van de Guido Gezellelaan is beperkt verbeterd en op de as Kortrijkstraat-Gentstraat is niet wat we hadden gehoopt. Maar door het beter afstellen van de verkeerslichten van het kruispunt Guido Gezellelaan/N43 op die van het kruispunt Tolpoortstraat/N43 zou dit moeten verbeteren.”

Uit een online peiling van Unizo Deinze, die door 1.200 mensen werd ingevuld, bleek dat slechts 11% tevreden is met de huidige situatie. Ook heel wat handelaars van de Markt en de Tolpoortstraat uitten al hun ongenoegen. “De mobiliteit draait niet in de soep door de huidige situatie”, benadrukt burgemeester Jan Vermeulen. “Om tegemoet te komen aan de vraag van de handelaars werd al betere signalisatie voorzien en als extra maatregel zal de rijrichting in de Kalkhofstraat en een deel van de Leiedam vanaf maandag 13 januari tot woensdag 1 juli omgedraaid worden. Deze tijdelijke maatregel zorgt voor een extra toegangsweg naar de Tolpoortstraat en de Markt. Ook dit zal geëvalueerd worden. Deze maatregel komt er in afwachting vandevoetgangers- en fietsersbrug tussen de parking van de Brielpoort en de Tolpoortstraat. De voorbereidingswerken zijn gestart en in februari begint men met de bouw van de burg, die hopelijk tegen het najaar 2020 zal afgewerkt zijn.”