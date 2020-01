Rijrichting Kalkhofstraat en Leiedam draait vanaf maandag Anthony Statius

09 januari 2020

15u22 0 Deinze De rijrichting van de Kalkhofstraat en een deel van de Leiedam in Deinze draait vanaf maandag 13 januari. Vanaf die dag zal je van de Guido Gezellelaan naar de Markt kunnen rijden. Het gaat om een tijdelijke maatregel en deze zal duren tot 1 juli.

Zoals aangekondigd wijzigt se stad Deinze de verkeerscirculatie in het centrum van de stad. Vanaf maandag 13 januari keert de rijrichting van de Kalkhofstraat en een deel van de Leiedam om. De toegelaten rijrichting is deze van de Guido Gezellelaan naar de Markt.

“Komende vanuit de Leiedam mag je richting de Tolpoortstraat en de Markt afslaan”, legt schepen van Mobiliteit Bart Van Thuyne (CD&V) uit. “Rechtdoor rijden richting de Brielstraat is echter niet toegestaan. Wie liever lang parkeert, blijft best via de Tweebruggenlaan naar het centrum komen.

“De maatregel komt er op vraag van de handelaars”, zegt . “Bij de evaluatie en het definitief omkeren van de rijrichting van de Tolpoortstraat gaven de handelaars aan dat er slechts een toegangsweg is voor auto’s richting de Tolpoortstraat. De handelaars vroegen extra flankerende maatregelen. Er werd ondertussen betere signalisatie voorzien en de omkering van de rijrichting van de Kalkhofstraat en een deel van de Leiedam zal voor een tijdelijke extra toegangsweg voor wagens richting de Tolpoortstraat zorgen. De maatregel komt er in afwachting van de voetgangers- en fietsersbrug tussen de Brielpoortparking en de Tolpoortstraat en ze wordt opgeheven op 1 juli.”

Meer info via 09/381.95.00 en omgeving@deinze.be.