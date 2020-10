Rijrichting Kalkhofstraat blijft behouden Anthony Statius

07 oktober 2020

09u52 0 Deinze De rijrichting in de Kalkhofstraat en de Leiedam blijft behouden. De verkeerscommissie van Deinze heeft positief advies gegeven en het stadsbestuur brengt het bestendigen van de in januari gewijzigde rijrichting op de komende gemeenteraad. Ook oppositiepartij N-VA is vragende partij.

De Deinse verkeerscommissie heeft op maandag 5 oktober positief advies gegeven over het bestendigen van de rijrichting in de Kalkhofstraat en de Leiedam. Dit laat oppositieraadslid Bart Vermaercke (N-VA) weten. Hij dient een raadsvoorstel in om de huidige rijrichting te bestendigen.

De rijrichting in de Kalkhofstraat en een deel van de Leiedam werd in januari omgedraaid zodat het het autoverkeer van de Guido Gezellelaan tot aan de Markt rijden. Komende vanuit de Leiedam mag je richting de Tolpoortstraat en de Markt afslaan. Rechtdoor rijden richting de Brielstraat is niet toegestaan, behalve op schooldagen tussen 7.40 en 8.20 uur, want sinds deze week is de Tolpoortstraat een schoolstraat en dus niet toegelaten voor gemotoriseerd verkeer zonder doorgangsbewijs. Het verkeer dat vanuit de Brielstraat of de Kaaistraat komt, mag niet meer de Kalkhofstraat inrijden.

Deze maatregel kwam er op vraag van de handelaars. Bij de evaluatie en het definitief omkeren van de rijrichting van de Tolpoortstraat gaven de handelaars aan dat er slechts één toegangsweg is voor auto’s richting de Tolpoortstraat. De handelaars vroegen extra flankerende maatregelen. Er werd geredeneerd dat de omkering van de rijrichting van de Kalkhofstraat en een deel van de Leiedam voor een extra toegangsweg zorgt voor wagens richting de Tolpoortstraat.

Aanvankelijk ging het over een tijdelijke maatregel in afwachting van de voetgangers- en fietsersbrug tussen de Brielpoortparking en de Tolpoortstraat. Eerst was de maatregel geldig tot 1 juli, maar ze werd verlengd. Nu blijkt dat de omgekeerde rijrichting definitief wordt. Dit bevestigd schepen van Mobiliteit Bart Van Thuyne (CD&V): “Op de komende gemeenteraad zullen wij de stemming vragen over het bestendigen van de rijrichting. De huidige verkeerssituatie is veiliger dan de vorige en het creëert extra fietsbewegingen in het centrum. Ook de scholen in de buurt ervaren de huidige situatie als veiliger voor fietsers.”