Reveil brengt op Allerheiligen muziek en poëzie naar de stedelijke begraafplaats Anthony Statius

21 oktober 2019

17u56 0 Deinze Naar aanleiding van Allerheiligen organiseert de stad Deinze op vrijdag 1 november voor het eerst het gratis poëtische programma Reveil. Iedereen is welkom vanaf 17 uur op de stedelijke begraafplaats van Deinze, waar de muziekgroep Ventus, stadsdichter Steven Van de Putte en het dichterscollectief Décédé een sereen eerbetoon zullen brengen.

Reveil vond in het verleden al enkele keren plaats in Nevele en nu zet het stadsbestuur van de fusiestad deze traditie verder op de stedelijke begraafplaats in de Peter Benoitlaan.

“Reveil is een non-profitorganisatie die artiesten aanmoedigt om de herdenking rond 1 november nieuw leven in te blazen,” zegt cultuurschepen Rutger De Reu (CD&V). “In Deinze willen we dat op een ingetogen manier doen en zo brengen we een mooi eerbetoon aan de overledenen met serene muziek gebracht door Ventus, de band rond Emma De moor en Gonzalo Temmermans, en poëzie van onze stadsdichter Steven Van de Putte en het dichterscollectief Décédé.”

Iedereen is op vrijdag 1 november welkom om 17 uur. De toegang is gratis.Meer info via www.reveil.org.