Retouchebedrijf maakt zelf mondmaskers: “Inlegkruisje is perfecte filter” Anthony Statius

16 maart 2020

11u01 79 Deinze In volle strijd tegen de verspreiding van het coronavirus is het retouchebedrijf Cactus uit Deinze gestart met de productie van mondmaskers. In de katoenen maskers kan je een filter naar keuze steken, bijvoorbeeld een inlegkruisje. “Niet geschikt voor in het operatiekwartier, maar wel voor dagelijks gebruik”, zegt zaakvoerder Johan Taccoen.

Nu er een schaarste van mondmaskers dreigt, zijn al heel wat creatievelingen zelf aan het naaien geslagen. Johan Taccoen van het Deinse retouchebedrijf Cactus is er daar één van. In zijn atelier in de Poelstraat heeft hij de capaciteit om in een keer grote hoeveelheden te produceren.

Katoenen hemden

“Een vriend die in een Brussels ziekenhuis werkt, maakte mij attent op het tekort aan mondmaskers”, vertelt Johan. “Ik ben onmiddellijk aan de slag gegaan om er zelf een te ontwerpen. Ik heb afgelopen nacht doorgewerkt en ik heb ondertussen enkele proefmodellen klaar. Hiervoor heb ik een van mijn katoenen hemden opgeofferd. De maskers bestaan volledig uit katoen en daarin kan je een filter naar keuze steken. Een inlegkruisje is een goede optie, maar ook wc-papier is mogelijk. Zolang het maar goed vocht opneemt. Het masker zelf moet je dagelijks in de kookwas steken en de filter vervang je het best om de paar uur, want die geraakt snel verzadigd. Ik besef ook wel dat deze maskers niet zo effectief zijn als de exemplaren die in ziekenhuizen worden gebruikt, maar over de specifieke stoffen en de knowhow om die te maken, beschik ik helaas niet. Toch kan zo’n masker helpen om besmetting te voorkomen en om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Veertig jaar geleden gebruikte men in het operatiekwartier ook nog katoenen maskers. Nu zou ik dat niet meer doen, maar de mondmaskers zijn bijvoorbeeld wel geschikt om mee naar de winkel te gaan.”

Zeven minuten

In het atelier van Johan Taccoen zitten heel wat naaisters naarstig te stikken. Voorlopig nog aan retouches, maar dat kan snel veranderen. “Ik beschik over 35 naaimachines en er komen binnenkort zes nieuwe toe”, zegt Johan. “In eerste instantie krijgen al mijn 24 personeelsleden een mondmasker en daarna kunnen ze gemaakt worden voor iedereen die dat wil. Het is absoluut niet moeilijk om te maken en de productietijd is momenteel ongeveer 7 minuten, maar dat kan nog sneller. Mocht er vraag zijn naar een grote hoeveelheid maskers, dan leg ik desnoods de retouches volledig stil en dan zet ik al mijn personeel in om mondmaskers te maken. Ik heb al contact opgenomen met het kabinet van minister van Volksgezondheid Maggie De Block, maar voorlopig heb ik nog geen antwoord gekregen. We zijn alleszins voorbereid om ons steentje bij te dragen in de bestrijding van dit virus”, aldus Johan.

Wie interesse heeft in een mondmasker kan contact opnemen via info@cactusretouches.be. “Momenteel hebben we nog geen prijs vastgelegd. Dat zal afhankelijk zijn van de hoeveelheid die er besteld wordt. We moeten ook aan voldoende stoffen geraken, daarvoor sta ik in contact met mijn leveranciers”, besluit Johan.