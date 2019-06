Resultaten grote bevolkingsenquête bekendgemaakt: “Deinzenaar extra kritisch over mobiliteit” Anthony Statius

19 juni 2019

10u09 2 Deinze De stad Deinze heeft de resultaten én de winnaars van het burgerparticipatieproject ‘Als je ’t mij vraagt’ bekendgemaakt. 1.234 inwoners vulden de vragenlijst in en hieruit werden zeven winnaars geloot. In de meeste categorieën krijgt de stad goede scores, maar mobiliteit blijft een aandachtspunt.

Voor de meerjarenplanning 2020-2025 ging Deinze op zoek naar de mening van de inwoners over de toekomst van de fusiestad. Dit gebeurde door middel van het burgerparticipatieproject ‘Als je ’t mij vraagt’. Begin december 2018 kregen 6.023 inwoners van Deinze en Nevele een vragenlijst in de brievenbus en 1.234 Deinzenaars van 16 jaar en ouder vulden deze lijst in, wat gelijk is aan een respons van 20,5 %. Participatiemedewerker Laurence Hautekeete geeft enkele in het oog springende cijfers.

“De inwoners zijn positief over de openingsuren, het infomagazine en burgerparticipatie, al krijgt Nevele op dat vlak een iets lagere score”, aldus Laurence. “Ook in de categorie ontspanning worden er hoge scores uitgedeeld. Met 4,03 op 5 is Deinze een aangename plek om te sporten. Ontspannen doet de Deinzenaar ook door te winkelen en zo toont het diagram dat 28,3 % vaak aan lokale funshopping doet en 36,5 % af en toe.”

“Op vlak van mobiliteit zijn de inwoners zeer kritisch”, vervolgt Laurence. “Het uitgebreide fietsroutenetwerk krijgt de beste score. Andere cijfers over onderhoud van wegen of veilige fietspaden liggen hoger dan deze in de bevraging zes jaar geleden, maar blijven aandachtspunten. De Deinzenaar ziet kansen voor een bus die de verschillende deelgemeenten met elkaar verbindt en vraagt investeringen in conflictvrije kruispunten. Ook de uitrol van meer mobipunten kan op goedkeuring rekenen. Voor verkeersveiligheid in de eigen buurt geeft de Deinzenaar een 5,91 op 10.”

“Andere opvallende zaken zijn dat er veel zichtbaarheid van de wijkagent gewenst is en dat 7,16 op 10 van de bewoners rust in hun buurt ervaren. Verder beklemtoont de Deinzenaar dat de investeringen inzake onderwijs moeten worden voortgezet, met een bijzondere aandacht voor veilig verkeer in de schoolomgeving, het psychisch welzijn van leerlingen en gepaste zorg. Hieraan gekoppeld krijgen de opvang en vakantiewerking voor kinderen/jeugd een goed cijfer. Wat armoedebestrijding betreft staat de begeleiding van gezinnen met kinderen op de eerste plaats, bij vergrijzing onderstreept men het belang van een buurtwerker voor alleenstaande, vereenzaamde bejaarden.”

Uit de 1.234 Deinzenaren die de vragenlijst invulden, werden zeven winnaars geloot. Johan De Vreese en Katherine Campe wonnen de hoofdprijs - een boottocht op de Leie van Booot ter waarde van 180 euro voor tien personen - en de andere winnaars winnen een cadeaubon ter waarde van 30 euro. De winnaars werden op dinsdag 18 juni uitgenodigd in Leiespiegel om hun prijs in ontvangst te nemen.

Meer info via www.deinze.be/meedenken-over-de-toekomst-van-de-stad.