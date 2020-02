Repair Café in Belga Business Center Anthony Statius

18 februari 2020

Belga Business Center organiseert samen met JNM Leievallei opnieuw een Repair Café. De vierde editie vindt plaats op zondag 23 februari in het Belga Business Center in de Gaversesteenweg in Deinze.

Tijdens het RepairCafé worden allerhande spullen hersteld, gaande van elektro, IT (computers, smartphones, tablets, enzoverder), textiel tot fietsen. De herstellingen worden gratis uitgevoerd. De deuren openen om 9 uur en het is aangeraden om op tijd te komen, want om 13 uur gaan de deuren terug dicht.

Meer info via www.belgabusinesscenter.be/repair-cafe.