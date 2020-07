Renovatiewerken aan brug N35 starten terug in augustus Anthony Statius

13 juli 2020

13u49 0 Deinze De renovatiewerken aan de brug langs de Tweebruggenlaan (N35) over het Schipdonkkanaal in Deinze liggen tijdelijk stil. Na het bouwverlof start de aannemer met een nieuwe fase.

Op maandag 20 januari startte het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met een grondige renovatie van de brug langs de Tweebruggenlaan (N35) over het afleidingskanaal in Deinze. Er komt een nieuwe wegdek, nieuwe waterdichting, nieuwe brugdekvoegen en nieuwe leuningen en vangrails. Ook de onderzijde van de brug wordt betonherstellingen uitgevoerd en krijgt de brug nog een beschermende laag.

Ondertussen is de eerste fase afgerond en sinds vorige week zijn er terug twee rijstroken in beide richtingen beschikbaar op de brug. De aannemer neemt een korte pauze tijdens het bouwverlof en begin augustus worden de werken hervat. In deze fase werkt de aannemer aan de renovatie van de brug op de rijweg in de richting van Tielt. Ook hier rijdt het verkeer terug over één rijstrook in de beide richtingen. Alle verkeer rijdt nu op de kant richting E17/N43. Er is een omleiding voorzien voor de fietsers. Het einde van de werken is voorzien voor december.