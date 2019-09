Reisbureaus Thomas Cook en Neckermann blijven open: “Geen reden tot paniek” Anthony Statius

23 september 2019

17u01 3 Deinze Het faillissement van de Britse touroperator Thomas Cook heeft voorlopig geen invloed op de reisbureaus van Thomas Cook en Neckermann in de regio Deinze-Meetjesland. De kantoren deden maandagochtend gewoon de deuren open. “Af en toe komt er een ongerust telefoontje binnen, maar geen paniek, alle geplande reizen gaan gewoon door”, zeggen broers Johny en Marc Bauters, zaakvoerders van de Thomas Cook Travel Shop in Deinze.

In de Thomas Cook Travel Shop in de Tolpoortstraat in Deinze bleef alles rustig maandagochtend. Het nieuws van het faillissement van de Britse touroperator zorgt er allerminst voor paniek, want de Thomas Cook België, met daaronder ook Neckermann, is niet failliet.

Geen probleem

“Voorlopig weten we evenveel al jullie”, klinkt het bij Johny Bauters, die samen met zijn broer Marc de Thomas Cook Travel Shop in Deinze uitbaat. “De Belgische tak van Thomas Cook is niet failliet, dus voor de reizigers is er geen probleem, alles gaat door zoals gepland. Het is voorlopig wel niet mogelijk om nieuwe reizen te boeken met Thomas Cook, uit voorzorg voor verdere beslissingen. We krijgen af en toe wel een bezorgd telefoontje. Zo kwam hier een vrouw binnen die een busreis naar de Moezel had geboekt met ons busbedrijf De Globetrotter. Ze hadden haar in de bank verteld dat dit niet zou kunnen doorgaan. Onzin natuurlijk, want onze busreizen hebben niets te maken met Thomas Cook.”

“Voor ons reiskantoor is deze zaak geen drama”, zegt Marc. “Ons familiebedrijf legt al sinds eind jaren ‘50 busreizen in en sinds 1983 is dit onder de naam Reizen De Globetrotter. In 2000 is ons kantoor een Thomas Cook Travel Shop geworden, maar die reizen maken maar zo’n 30 procent uit van alle reizen die bij ons worden geboekt. Daarnaast werken we ook met andere touroperators samen. Daarvan is Tui de bekendste, maar wij bieden ook reizen met Transeurope, Imagine Travel, Anders Dan Anders en Pegase aan.”

Afwachten

Ook de Neckermankantoren in de Tolpoortstraat in Deinze en op de Markt van Eeklo waren open. “Alle Belgische kantoren blijven operationeel”, klinkt het bij Thomas Cook. “We kregen enkele telefoontjes van bezorgde klanten, maar er is geen reden tot paniek. Vandaag (maandag, red.) zijn de mensen ook gewoon op reis kunnen vertrekken. Voor de komende dagen moeten we afwachten, daar kunnen we voorlopig geen uitspraken over doen. Thomas Cook België bekijkt momenteel welke opties er zijn om de impact van het faillissement van het moederbedrijf te beperken voor de klanten en medewerkers.”