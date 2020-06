Reisbureau Neckermann heropent de deuren Anthony Statius

17u17 2 Deinze Het reiskantoor van Neckerman in de Tolpoortstraat in Deinze heeft vandaag opnieuw de deuren geopend. Voorlopig is het kantoor enkel op maandag te bezoeken op afspraak en op zaterdag zonder afspraak.

Reisorganisatie Neckermann heeft vrijdag al zijn 62 Belgische winkels heropend. In 40 winkels kan iedereen van maandag tot zaterdag doorlopend en zonder afspraak terecht om zijn vakantieplannen te bespreken. In de kleinere kantoren, zoals dat in de Tolpoortstraat in Deinze, werkt men met aangepaste uren.

“Voorlopig is het kantoor in Deinze twee dagen in de week open”, zegt communicatieverantwoordelijke Claire Gennart. “Op maandag kan je er terecht op afspraak en op zaterdag is er vrij bezoek mogelijk. We beperken de capaciteit tot maximaal twee bezoekers tegelijk en we nemen de nodige voorzorgsmaatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. We hebben plexiglas geïnstalleerd, alle medewerkers kregen opleidingen rond hygiënemaatregelen en bezoekers zullen hun handen kunnen ontsmetten met handgel. ”

Zin om te reizen

“Het is nog een beetje afwachten, maar er is wel al heel wat interesse om te reizen in de zomervakantie”, vervolgt Claire. “Door de coronacrisis breiden we ons aanbod aan vakantiewoningen en kampeeradressen uit. Onze mensen die de reiswinkels doen draaien hebben maanden thuis gezeten. Zij staan te popelen om weer aan de slag te gaan.”