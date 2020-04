Recyclageparken in Deinze en Landegem vanaf vrijdag open voor meer afval Anthony Statius

15 april 2020

10u19 0 Deinze De regeling in de recyclageparken in Deinze en Landegem versoepelt vanaf vrijdag 17 april. Vanaf dan kan men er opnieuw terecht voor alle soorten afval, behalve asbest , batterijen, elektroapparaten en textiel. De strenge coronamaatregelen zijn nog steeds van kracht.

Naar aanleiding van de coronamaatregelen werden alle recyclageparken gesloten vanaf 17 maart. De recyclageparken heropenden vorige week, maar enkel voor groenafval. Vanaf vrijdag is er meer afval toegelaten.

“Na evaluatie blijkt dat de heropening vlot verliep, waardoor we vanaf vrijdag 17 april de regeling versoepelen”, zegt milieuschepen Filip Vervaeke (Open Deinze). “Vanaf dan kan men in de recyclageparken van Deinze en Landegem terecht met alle fracties behalve asbest, batterijen, elektroapparaten en textiel. Kan je jouw bezoek uitstellen? Dan moet je dat doen. Kom je toch naar het recyclagepark, hou dan minstens anderhalve meter afstand van elkaar. Twee meter is beter. Het aantal voertuigen dat tezelfdertijd wordt toegelaten blijft nog steeds beperkt.”