Recyclageparken Deinze en Landegem heropenen voor groenafval



Anthony Statius

03 april 2020

De recyclageparken van Deinze en Landegem heropenen volgende week. De eerste dagen kan je er enkel terecht voor groenafval.

Naar aanleiding van de coronamaatregelen werden alle recyclageparken gesloten op 17 maart. De recyclageparken mogen heropenen vanaf dinsdag 7 april. In Deinze opent het recyclagepark terug op dinsdag 7 april en in Landegem op 8 woensdag april, gezien dinsdag de vaste sluitingsdag is van het recyclagepark.

Het stadsbestuur van Deinze vraagt wel om het bezoek uit te stellen, indien dit mogelijk is. Indien men toch naar het recyclagepark komt, moet men de maatregelen van social distancing in acht nemen en anderhalve meter afstand houden van andere bezoekers en parkmedewerkers. Bij eventuele wachtrijen moet men in het voertuig blijven zitten. “In de week van 7 april kan men er enkel terecht met groenafval”, zegt schepen van milieu Filip Vervaeke (Open Deinze). “We rekenen op het gezond verstand van onze inwoners. Het aantal voertuigen dat tezelfdertijd wordt toegelaten, zal beperkt worden. Na deze eerste week zullen we samen met IVM opnieuw evalueren om na te gaan of er later ook andere fracties mogen aangeboden worden.”

