Recordaantal deelnemers voor Versele-Laga Run en 2.500 euro voor Back On Track Anthony Statius

07 oktober 2019

10u33 0 Deinze Met 820 waren ze, de sportievelingen die op zondag 6 oktober de regen trotseerden om deel te nemen aan de Versele-Laga Run. Met de opbrengst werd 2.500 euro geschonken aan het Back On Track-fonds van tienkamper Thomas Van der Plaetsen.

De tweede Versele-Laga Run was met 820 deelnemers een succes. Dit jaar kon voor het eerst, naast de vertrouwde 7 en 11 kilometer, ook een nieuwe afstand van 17 kilometer gelopen worden. Tijdens de run zorgden Saartje Vandendriessche en DJ O-Beats in het start- en finishdorp voor commentaar en opzwepende beats. In de Versele-Laga-fabriek werden de lopers getrakteerd op een live concert van het Harmonieorkest uit Deinze.

Dit jaar konden alle lopers ook een individuele schenking doen aan het Back On Track-fonds. Hierbij werd een totaalbedrag van 500 euro opgehaald en Versele-Laga heeft nog eens 2.000 euro erbovenop geschonken. Thomas Van der Plaetsen liep samen met 13 ex-kankerpatiënten van de Back On Track-challenge de 7 kilometer. Het doel van deze challenge is ex-kankerpatiënten sportief uit te dagen en die uitdaging te gebruiken om het leven weer in handen te nemen na een kankerbehandeling.