Reclamedrukker ontwerpt vouwbare mondmaskerhoesjes: “Gedaan met rondslingerende mondkapjes” Anthony Statius

05 oktober 2020

14u38 40 Deinze Om te vermijden dat we onze mondmaskers laten rondslingeren, komt Thomas Meersschaert (40) van drukkerij NetForce uit Petegem (Deinze) met een handige oplossing. Bedrijven en binnenkort ook particulieren kunnen er vouwbare mondmaskerhoesjes bestellen. “Het kartonnen hoesje voorkomt dat mondmaskers vuil worden”, zegt Thomas.

Verfrommeld tussen de autosleutels en een gebruikte zakdoek in de broekzak of slordig opgeplooid op tafel op café; eens we ons mondmasker mogen afdoen, weten we vaak niet wat we er mee moeten doen. Er bestaan ondertussen al mondmaskerhouders en er zijn nog andere manieren om je mondmasker op te bergen, maar Thomas Meerschaert en Dominique De Buyscher van NetForce maken het nog wat gemakkelijker met hun zelf ontworpen mondmakerhoesjes. Een uitvinding die ontstond uit pure noodzaak, want als drukkerij die zich voor negentig procent richt op de evenement- en beurssector, is NetForce zwaar getroffen door de coronacrisis.

Vechten om te overleven

“In normale omstandigheden halen wij onze inkomsten uit de verkoop van drukwerk en uit het plaatsen van reclamepanelen langs de baan”, zegt Thomas. “Onze vaste klanten zijn onder andere Beachland in Blankenberge, Rijvers Festival in Lievegem en Waregem Koerse. Sinds maart is het vechten om te overleven want alle evenementen werden één voor één afgelast. Ons jaar 2020 is momenteel in één woord samen te vatten: rampzalig. Deze zomer hebben we ons enkele weken kunnen bezighouden met wegwerpbare placemats voor de horecasector, maar dat is ondertussen weer grotendeels stilgevallen. We moeten ons echter blijven heruitvinden in deze moeilijke tijden. Uiteindelijk bracht de mondmaskerplicht mij op een idee.”

Netjes opbergen

“Mondmasker zie je vaak rond de arm of onder de kin hangen en je ziet ze vaak op tafel liggen of op een bureau rondslingeren", zegt Thomas. “Ik zocht een manier om ze netjes op te bergen en na dagenlang knippen en snijden hebben Dominique en ik een ideaal formaat gevonden voor een kartonnen mondmaskerhoesje. Het principe is eenvoudig: je legt je mondmasker in het open hoesje, je vouwt het samen op en met de rekkers zorg je ervoor dat het dicht blijft. Het hoesje kan je dan gemakkelijk in je binnenzak steken of op tafel leggen, zonder dat je mondmasker vuil wordt. De hoesjes worden bijna volledig hier gemaakt. Een extra troef is dat bedrijven de hoesjes kunnen personaliseren en ze kunnen uitdelen als gadgets voor de klanten.”

“Voorlopig hebben we één model, op maat gesneden van de veelgebruikte wegwerpbare medische mondmaskers”, vervolgt Thomas. “We werken aan nieuwe modellen en binnen enkele weken zullen ook particulieren ze per stuk kunnen krijgen. Ondertussen is er al heel wat vraag naar de hoesjes. Zo kregen we al bestellingen van onder andere de Belgische marine, VTI Roeselare, de GO! Scholengroep Gent en tearoom Nikky’s in Deinze.”

Meer info via www.mondmaskerhoesje.be.