Ravotten op speelpleintjes terug toegelaten Anthony Statius

26 mei 2020

17u36 0 Deinze Kinderen kunnen vanaf woensdag 27 mei terug ravotten op alle speelpleintjes in Deinze. Deze waren tijdelijk gesloten door het coronavirus.

Vanaf morgen worden alle speelpleintjes die her en der in de stad verspreid zijn, opnieuw opengesteld voor kinderen. De stad volgt hiermee de richtlijn van de Nationale Veiligheidsraad.

“Het is met groot plezier dat we de speelterreintjes vanaf morgen opnieuw openstellen”, zegt jeugdschepen Rutger De Reu (CD&V). “Steeds meer kinderen kregen het mentaal moeilijk en voelden zich opgesloten. Onze speelpleinen zijn vanaf nu de ideale ontspanning waar ze hun duivels even kunnen ontbinden. Er zijn wel enkele bijkomende voorwaarden bij het gebruik van de toestellen. Bezoek is voorbehouden voor kinderen tot en met 12 jaar. De volwassenen die de kinderen begeleiden, respecteren de regels van social distancing. Bovendien moet de toegang in de grote speeltuinen in parken beperkt worden tot maximaal 20 personen.”