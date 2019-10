Rato organiseert vangactie van zwerfkatten Anthony Statius

16 oktober 2019

09u10 2 Deinze De vzw Rato organiseert van maandag 21 oktober tot en met woensdag 23 oktober een nieuwe vangactie van zwerfkatten in Deinze.

Rato vangt de zwerfkatten die inwoners vooraf gemeld hebben aan de milieudienst. Vervolgens worden de gevangen katten naar plaatselijke dierenartsen gebracht, die de katten castreren of steriliseren. Een dag later worden de katten terug uitgezet op de plaats waar ze werden gevangen.

Wie last heeft van zwerfkatten zonder oorknip of wie weet waar er nog zwerfkatten vertoeven, die kan deze week nog contact opnemen via omgeving@deinze.be of 09/381.07.14.