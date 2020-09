Radioprogramma ‘Elfdorpen on Air’ in teken van onderwijs Anthony Statius

26 september 2020

15u33 0 Deinze De zesde aflevering van ‘Elfdorpen on Air’, het radioprogramma van het lokaal dienstencentrum van Deinze, gaat op maandag 28 september in de ether. Deze aflevering staat in het teken van onderwijs.

Het radioprogramma Elfdorpen on Air gaat maandag voor de zesde keer live. Deze uitzending staat volledig in het teken van het onderwijs. Je komt meer te weten over de werking van het onderwijs in Deinze. Zo wordt het scholenaanbod en hoe de scholen de lockdown hebben beleefd besproken en verder komen de acties die werden ondernomen om de school terug veilig op te starten aan bod. Filip Claeys, diensthoofd Onderwijs van de stad Deinze, geeft toelichting en beantwoordt alle prangende vragen. Ook Trees Van Hove, schepen bevoegd voor Onderwijs, komt aan het woord over de impact van corona op het onderwijs, het kunstonderwijs en de kinderopvang.

Vanaf 11 uur is ‘Elfdorpen on Air’ live te beluisteren op FM 106.2 voor de regio Deinze. Iedereen kan via de Facebookpagina van Radio Tequila ook meekijken met het programma.