Radio Tequila zendt eerste SK Deinze-match live uit Anthony Statius

17 augustus 2020

15u06 3 Deinze De eerste wedstrijd van KMSK Deinze wordt live uitgezonden op de lokale radiozender Radio Tequila. Op vrijdag 21 augustus spelen de oranjehemden tegen Union Sint-Gillis.

Op vrijdagavond 21 augustus om 19 uur start KMSK Deinze het voetbalseizoen in 1B met de eerste match tegen Union. De supporters kunnen door de coronamaatregelen nog niet binnen in het eigen stadion om de wedstrijd live te volgen, maar daar heeft Radio Tequila iets op gevonden.

“Wij volgen de match ter plaatse en onze sportverslaggever Emile geeft flitsen vanop het veld, telkens er iets belangrijks gebeurt”, klinkt het bij Radio Tequila. “Er komen ongetwijfeld ook interviews met spelers en entourage. Volg vanop de eerste rij de match Deinze-Union in Deinze op 106.2 FM en in Aalter en de regio op 107.8 FM. Je kan ook surfen met jouw smartphone, tablet of laptop naar www.radiotequila.be.”