Radio Tequila fietst en sneukelt voor de zestiende keer Anthony Statius

01 augustus 2019

13u45 0 Deinze Radio Tequila organiseert op zondag 4 augustus voor de zestiende keer de sneukelfietstocht Leerzewegels en Jan Filliersroute. Inschrijven is nog mogelijk via www.radiotequila.be.

De sneukelfietstocht van Radio Tequila is ieder jaar een groot succes en ook komende zondag verwacht men heel wat deelnemers. Dit jaar kan je opnieuw kiezen tussen een parcours van 25 kilometer en een parcours van ongeveer 45 kilometer. Voor de korte route betaal je 13 euro, voor de lange route 15 euro en kinderen jonger dan 13 jaar mogen deelnemen voor 8 euro.

“Dit jaar vertrekt de tocht bij een goede buur van radio Tequila, namelijk Tuinen Michaël in de Bredestraat 71", zegt Marc Vandenbroecke. “Daarna worden achtereenvolgens de stopplaatsen Agristo in Nazareth en de Koninklijke Tennisclub KDTC, Filliers en Foodbart in Deinze bezocht. Op de lange route komt daar nog de nieuwe brouwplaats van Sint-Canarus bij in Gottem. Verder werken bakkerij Raes uit Kruishoutem mee, net als frituur ’t Buikske Vol uit Wortegem. Augustijn en Nescafe vervolledigen de rij. Honger en dorst zullen de fietsers dus zeker niet hebben. Bij aankomst krijgt elke fietser ook nog een portie frieten met een stukje vlees.”

“Ook dit keer ondersteunt het Fonds Jan Filliers de sneukelfietstocht. Bij gevaarlijke oversteekplaatsen komen borden die door het FJF aangeboden worden. Radio Tequila schenkt achteraf ook een deel van de winst aan het Fonds Jan Filliers. Heb je fietspech, dan staat Thomas Cycles uit Astene klaar om te depanneren”, besluit Marc.

Starten kan tussen 10 en 14 uur. Wie wil parkeren in de buurt kan dat op een weide in de Pachthofstraat. Inschrijven kan via www.radiotequila.be. Meer informatie via emailadres marc@radiotequila.be.