Radio Tequila draait 1.000 hits Anthony Statius

22 juli 2020

17u15 0 Deinze Radio Tequila, de lokale radiozender van Deinze, start v anaf maandag 27 juli met de Top 1000. Elke dag van 8 tot 20 uur hoor je de beste platen aller tijden, keurig in een lijstje gegoten en geïllustreerd met muzikale en andere weetjes. De uitzending loopt tot zaterdagavond 1 augustus.

Al van eind jaren 80 organiseert Radio Tequila geregeld een Top 1000. Van maandag 27 juli tot en met 1 augustus worden de luisteraars opnieuw verwend met een lijstje vol met hits.

“De Top 1000 kan in de coronatijd een mooi muzikaal tijdverdrijf zijn”, zegt Eddy Lefevre van Radio Tequila. “Iedereen kan wel wat afleiding gebruiken en voor mensen die thuisblijven of voor reizigers die toch de band met het thuisfront willen behouden, is de Top 1000 ideaal. Ook de medewerkers van Radio Tequila kijken uit naar de uitzending, want eerder dit jaar werd de jaarlijkse Valentijnswandeling in februari afgelast door de storm Ciara, en ook de jaarlijkse sneukelfietstocht, de Leerzewegels en Jan Filliersroute, gaat dit jaar niet door omwille van de coronatoestanden.”

Je kan Radio Tequila beluisteren in de regio Deinze op 106.2 FM en in de regio Aalter op 107.8 FM. Op vakantie of op het terras kan je ook online luisteren op de smartphone, tablet of laptop via www.radiotequila.be.