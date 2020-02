Raadslid Bart Vermaercke roept collega’s om te ‘winkelhieren’ Anthony Statius

13 februari 2020

08u26 0 Deinze Het Deinse gemeenteraadslid Bart Vermaercke (N-VA) roept zijn collega-raadsleden op om lokaal te shoppen en dit te delen op sociale media.

Eind vorig jaar bekroonde Van Dale ‘winkelhieren’ tot woord van het jaar. Om die benoeming kracht bij te zetten wordt de Winkelhierdag in het leven geroepen: de dag waarop Vlamingen shoppen bij lokale ondernemers. Deze dag vindt plaats op zaterdag 21 maart.

“Op de komende gemeenteraad op donderdag 20 februari zal ik mijn collega’s oproepen om het goede voorbeeld te geven en dit via de hashtag #ikwinkelhierindeinze te delen op de sociale media”, zegt Bart Vermaercke. “Niet alleen het stadscentrum verdient onze aandacht maar ook alle dorpskernen. Onze lokale ondernemers zorgen immers voor levendige kernen, werkgelegenheid in eigen regio en sponsoring van verengingen. Als gemeenteraadsleden kunnen we zelf het voorbeeld geven door het weekend van 21 maart onze plaatselijke handelaars te steunen met onze aankopen en dit ook uit te dragen via een gezamenlijke socialemediacampagne.”