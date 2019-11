Punkrockgroep Janez Detd viert 25ste verjaardag in Brielpoort Anthony Statius

13u47 0 Deinze De punkrockers van Janez Detd spelen op zaterdag 7 maart 2020 in de Brielpoort in Deinze een reünieconcert ter gelegenheid van hun 25ste verjaardag. Eén aanwezige fan zal na ‘ The 25K Gold Show - 25 Years Janez Detd’ met een goudklomp van 25.000 euro naar huis gaan. De organisatie is in handen van de Deinse vzw Miracle.

De mannen van Janez Detd weten van geen ophouden. In april 2015 speelde de populaire punkrockband - bekend van hits zoals de A-Ha-cover Take On Me, Mala Vida en Anti-Anthem - nog een uitverkocht reünieconcert in de Gentse Vooruit, maar wie dat gemist heeft, krijgt nog een kans. Om hun 25-jarig bestaan te vieren spelen frontman Nikolas Van der Veken en zijn kompanen op zaterdag 7 maart 2020 een gouden jubileumconcert in de Brielpoort in Deinze.

Tijdens The 25 K Gold Show zal Janez Detd een setlist van 25 nummers spelen. Daarbovenop lanceert de band nog een actie. Een van de fans zal na het concert naar huis gaan met een goudklomp ter waarde van 25.000 euro. “Onze fans zijn goud voor ons”, klinkt het. “Dit is een gouden dankjewel en eresaluut voor de fantastische tijd die we hebben mogen beleven tussen 1995 en 2020.”

De ticketverkoop start op zaterdag 23 november om 10.25 uur. Tickets kan je bestellen via https://apps.ticketmatic.com/widgets/miracle2/addtickets?event=461468128970.