Proximus Shop in Deinze sluit de deuren Anthony Statius

23 juli 2020

20u23 0 Deinze De Proximus-winkel in de Tolpoortstraat in Deinze sluit de deuren. Dit liet Proximus weten in een kort bericht aan haar klanten.

Proximus had gedurende tientallen jaren een winkel in Deinze, eerst op de Markt en daarna in de Tolpoortstraat. Vandaag kwam het bericht dat de winkel op vrijdag 24 juli de deuren voorgoed sluit. Er opent een nieuwe Proximus Shop langs de Kortrijksesteenweg 1098 in Sint-Denijs-Westrem, maar in Deinze is het Proximus-verhaal ten einde. Een reden voor de sluiting werd niet gegeven.