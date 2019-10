Provincie verkoopt geen oude pony’s en paarden meer: paard Djapa uit De Boerekreek geniet van pensioen in De Brielmeersen Anthony Statius

23 oktober 2019

16u48 1 Deinze De Provincie Oost-Vlaanderen verkoopt haar oude pony’s en paarden niet meer. Zo mag de merrie Djapa, waar heel wat kindjes een ritje op mochten maken in domein De Boerekreek in Sint-Laureins, na 22 jaar ‘met pensioen’. Er werd voor het dier een plekje gevonden in het provinciaal domein De Brielmeersen in Deinze.

De Brielmeersen heeft er een nieuwe bezienswaardigheid bij. Het bruine paardje Djapa verruilde dinsdag haar vaste verblijfplaats in De Boerekreek in Sint-Laureins voor de recreatiedomein van de Leiestad.

“De merrie Djapa maakt deel uit van de manege van achttien dieren die worden ingezet voor de ponykampen, waarvoor het provinciaal domein De Boerekreek befaamd is”, zegt gedeputeerde Annemie Charlier (N-VA), bevoegd voor recreatiedomeinen. “Het paardje is te oud om verder deel te nemen aan deze kampen en wordt vervangen door een jong en sterk dier. Wegens onvoldoende stalruimte in de komende winterperiode moest Djapa weg uit De Boerekreek. In het verleden werden oude paarden en pony’s verkocht, zonder op te volgen of de dieren wel goed terechtkwamen. Daar komt nu verandering in, want de provincie zal deze dieren niet meer zomaar verkopen.”

Djapa mag voortaan genieten van een welverdiende rust in De Brielmeersen in Deinze. Daar is voldoende ruimte en het dier krijgt gezelschap van twee shetlandpony’s. Dierenverzorger Ronny De Meuleneire zal zich ontfermen over het paard. Gedeputeerde Annemie Charlier gaf ook de opdracht om een plan op te stellen voor de andere pony’s en paardjes in De Boerekreek. “Ik wil weten welke dieren de volgende jaren op pensioenleeftijd komen, zodat we ook voor hen een diervriendelijke oplossing kunnen vinden in onze recreatiedomeinen.”